Üye Girişi
Haberler

Malatya Park AVM'de Sinema Salonu Yeniden Açıldı

Güncelleme:

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde yaklaşık bir yıl sonra yeniden faaliyete geçen sinema salonu sinema severleri ağırlamaya başladı. Depremden bu yana sinema salonu olmaması nedeniyle sinemaseverler yakın illere giderken, AVM'de faaliyete geçen sinema salonu ile artık Malatya'da da vizyondaki filmler izlenebilecek.

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde yaklaşık bir yıl sonra yeniden faaliyete geçen sinema salonu sinema severleri ağırlamaya başladı.

6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketi sonrası kapanan Malatya Park AVM'de bulunan sinema, bir yıl sonra Yeşil Sinema Salonları olarak hizmet vermeye başladı. Bugün açılışı yapılan sinema salonunu dört gözle bekleyen Malatyalılar ise uzunca aradan sonra sinemaya kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Malatya Park AVM Genel Müdürü Coşkun Güvenç'in de katılımı ile gerçekleşen açılış sonrası toplam 7 salondan oluşan ve bin koltuk kapasiteli olan Yeşil Sinema Salonu hizmete girdi. Depremden bu yana sinema salonu olmaması nedeniyle sinemaseverler yakın illere giderken, AVM'de faaliyete geçen sinema salonu ile artık Malatya'da da vizyondaki filmler izlenebilecek. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Alışveriş Malatya Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bu akşam (Cumartesi) hangi diziler var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV'de hangi diziler yayınlanacak? Brentford - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Survivor Sahra kimi tehdit etti? Neler söyledi? Survivor'dan neden çekildi? Sevda Ferdağ hayatını kaybetti! Sevda Ferdağ kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM! Gönül Dağı hangi kanalda, saat kaçta? Sevda Ferdağ öldü mü? Sevda Ferdağ neden öldü, ölüm sebebi ne? Öztürk Türkdoğan kimdir? DEM Parti'nin Ankara adayı Öztürk Türkdoğan kaç yaşında, nereli? Gültan Kışanak kimdir? DEM Parti'nin Ankara adayı Gültan Kışanak kaç yaşında, nereli? Gültan Kışanak hayatı ve biyografisi! BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2024? Bayram ikramiyesi hangi tarihte ödenecek? Karşıyaka - Batman Petrol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Karşıyaka - Batman Petrol maçı nereden izlenir? Bugün dünya kediler günü mü? 17 Şubat Cumartesi dünya kediler günü mü, değil mi? Dünya kediler günü ne zaman? TUZLASPOR – BOLUSPOR CANLI: Tuzlaspor – Boluspor maçı nereden, nasıl izlenir? Tuzlaspor Boluspor canlı yayın linki! ANTALYASPOR – İSTANBULSPOR CANLI: Antalyaspor – İstanbulspor maçı nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor İstanbulspor canlı yayın linki! Beyoğlu Yeni Çarşı - Bucaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beyoğlu Yeni Çarşı - Bucaspor maçı nereden izlenir? Tuzlaspor - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tuzlaspor - Boluspor maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title