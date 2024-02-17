Malatya Park AVM'de Sinema Salonu Yeniden Açıldı

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde yaklaşık bir yıl sonra yeniden faaliyete geçen sinema salonu sinema severleri ağırlamaya başladı.

6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketi sonrası kapanan Malatya Park AVM'de bulunan sinema, bir yıl sonra Yeşil Sinema Salonları olarak hizmet vermeye başladı. Bugün açılışı yapılan sinema salonunu dört gözle bekleyen Malatyalılar ise uzunca aradan sonra sinemaya kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Malatya Park AVM Genel Müdürü Coşkun Güvenç'in de katılımı ile gerçekleşen açılış sonrası toplam 7 salondan oluşan ve bin koltuk kapasiteli olan Yeşil Sinema Salonu hizmete girdi. Depremden bu yana sinema salonu olmaması nedeniyle sinemaseverler yakın illere giderken, AVM'de faaliyete geçen sinema salonu ile artık Malatya'da da vizyondaki filmler izlenebilecek. - MALATYA