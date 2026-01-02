Malatya Gazeteciler Cemiyeti'nden Emniyet Müdürü Kayhan Ay'a ziyaret

Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Vahap Güner, Başkan Yardımcısı Ali Aladağ ile birlikte Malatya Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Kayhan Ay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan MGC Başkanı Vahap Güner, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay'a yeni görevinde başarılar dileyerek, Malatya'da yürütülen güvenlik çalışmalarını memnuniyetle takip ettiklerini ifade etti. Başkan Güner, "Malatya Emniyet Müdürlüğüne atanan Müdürümüze hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Göreve geldiği günden bu yana Malatya'da asayiş, trafik, narkotik ve diğer suçlarla etkin mücadelesini memnuniyetle takip ediyoruz. Malatya'nın güvenli bir şehir olması ve deprem yaralarının sarılması konularında tecrübeli müdürlerimizin çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Kendisine başarılar diliyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Emniyet Müdürü Kayhan Ay ise Malatya basınının halkın doğru bilgilendirilmesi noktasında önemli bir görev üstlendiğini kaydetti. Ay, "Malatya huzurlu bir şehirdir ve depremde aldığı ağır yaralara rağmen bu yaralar hızla sarılarak daha da gelişen bir Malatya inşa ediliyor. Polis teşkilatı olarak bizler de görev alanlarımızda kanunlar çerçevesinde üzerimize düşeni yerine getiriyoruz. Huzur şehri olan Malatya'ya katkı sağlamaktan dolayı mutluyuz" diye konuştu. - MALATYA