Malatya Doğanyol'da Annesini Rehin Alan Şahıs Etkisiz Hale Getirildi

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(Malatya) - Doğanyol ilçesine bağlı Koldere Mahallesi'nde annesini bıçakla rehin alan şahıs, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu etkisiz hale getirildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti, anne tedavi altına alındı.

İstanbul'dan yapılan ihbar üzerine harekete geçen Doğanyol İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede Serhat Aydın isimli şahsın dengesiz davranışlar sergilediğini ve annesi H.A.'yı bıçakla rehin aldığını tespit etti.

Annesine zarar vermeye başlayan, müdahale eden güvenlik güçlerine bıçakla saldıran şahısa, "meşru müdafaa" sınırları içinde ateş açıldı.

Yaralı olarak Doğanyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda yaralanan H.A. isimli vatandaşın ise Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili adli tahkikatın, Pütürge Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Doğanyol İlçe Emniyet Amirliği tarafından yürütüldüğü, ayrıca idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: ANKA
