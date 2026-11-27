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Malatya'nın Doğanyol ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencileri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında okullarını tanıtan broşürler hazırladı.

İngilizce Öğretmeni Merve Kaynar rehberliğinde gerçekleştirilen proje temelli çalışmada öğrenciler, okullarının eğitim ortamlarını, sosyal ve kültürel faaliyetlerini, bölümlerini ve değerlerini tanıtan özgün broşürler tasarladı. Çalışmayla öğrencilerin araştırma, tasarım, iletişim, yabancı dil ve iş birliği becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi. İngilizce Öğretmeni Merve Kaynar, öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımının motivasyonu ve öğrenmenin kalıcılığını artırdığını belirterek, hazırlanan broşürlerin öğrencilerin üretkenliğini ve okula aidiyet duygusunu yansıttığını ifade etti.

Okul Müdürü Abdullah Boztaş ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin yeni eğitim vizyonuyla örtüşen uygulamalı çalışmaların öğrencilerin özgüvenine ve kendilerini ifade etme becerilerine katkı sunduğunu belirterek, projede emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Boztaş, ayrıca desteklerinden dolayı Doğanyol İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aldı'ya teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı