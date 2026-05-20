Adıyaman'da Deprem Paniği: Vatandaşlar 6 Şubat'ı Yeniden Yaşadı

(ADIYAMAN) - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem, Adıyaman'da da şiddetli şekilde hissedildi. Sarsıntı, kentte korku ve paniğe yol açarken, vatandaşlar kendilerini bulundukları yerlerden dışarı attı. 6 Şubat deprem felaketinin ağır izlerini hala taşıyan Adıyaman'da halk, depremin acı hatıralarını bir kez daha yaşadı.

Adıyaman kent merkezi ile ilçelerde de hissedilen deprem, özellikle 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden ve halen travmanın etkisini yaşayan vatandaşlarda büyük korkuya neden oldu. Sarsıntının ardından vatandaşlar panikle açık alanlara yönelirken, çok sayıda kişi konteyner kentlerde yaşayan yakınlarının yanına gitmek için yollara çıktı. Bazı vatandaşların ise doğrudan konteyner alanlarına koştuğu görüldü.

Adıyaman Valiliği, depremin ardından yaptığı ilk açıklamada il genelinde olumsuz bir durum tespit edilmediğini bildirdi. Açıklamada, "Bugün saat 09.00'da Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiştir. Yapılan ilk değerlendirmelere göre ilimiz genelinde herhangi bir olumsuz durum tespit edilmemiştir. Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımız saha çalışmalarına devam etmektedir" denildi.

Depremin ardından ilgili kurumların saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü, şu ana kadar Adıyaman'da can kaybı ya da hasara ilişkin resmi bir olumsuzluğun paylaşılmadığı öğrenildi.

