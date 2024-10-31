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Malatya'da Yıkım Sırasında Türk Bayrağı Fark Edildi, İşlem Durduruldu

Malatya'da Yıkım Sırasında Türk Bayrağı Fark Edildi, İşlem Durduruldu
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasar gören bir evin yıkımı sırasında duvarda bulunan Türk bayrağı nedeniyle yıkım işlemleri durduruldu. Bayrağı bulan iş makinesi operatörü, bayrağı alarak teslim ettikten sonra yıkıma devam etti.

Malatya'da ağır hasarlı bir evin yıkımı sırasında fark edilen Türk bayrağı için yıkım durduruldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor. Battalgazi ilçesi Kernek Mahallesi'nde yıkım işlemleri gerçekleştirilen bir evin duvarında fark edilen Türk bayrağı üzerine yıkım durduruldu. Duvarda bayrağı fark eden iş makinesi operatörü bayrağı bulunduğu yerden alarak arkadaşlarına teslim ettikten sonra yıkım işlemlerine devam etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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