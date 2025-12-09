Haberler

Malatya'da yetiştiricilere çoban evi, akıllı yemlik desteği

Güncelleme:
Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayvan yetiştiricilerine çoban evi, akıllı yemlik, metal sıvat, süt güğümü ve buzağı koruyucu malzemeleri dağıtıldı.

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde yapılan programa Malatya Valisi Seddar Yavuz, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, siyasi parti il başkanları, STK temsilcileri ve yetiştiriciler katıldı.

Devletin imkanları doğrultusunda tüm üreticilere her zaman katkı sunmaya hazır olduklarını belirten Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, şimdiye kadar bin 530 çoban çantası, 88 adet kauçuk kapaklı çelik süt güğümü, 200 yetiştiriciye "Yaşasın buzağılar" projesi kapsamında buzağı battaniyesi, biberon, kordon klipsi gibi malzemelerin dağıtıldığını söyledi. Müdür Akar, konteyner şeklinde toplamda 100 çoban evini bu ay sonu itibariyle teslim edeceklerini söyledi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sürdürülebilir gıda politikasının önemine vurgu yaparak, "Başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığımız, enstitülerimiz, üniversitelerimiz çalışmalar yapıyor ancak şehirlerinde bu çalışmanın içinde olması gerekir. Üniversitelerimizle birlikte önümüzdeki süreçte bir proje hazırlığı içindeyiz. Sakarya Yaylası'nda çiftçi bir ailenin evladı olarak sizlerin yaşadığı sıkıntıları gayet iyi biliyorum. Bir çiftçimizin, bir çobanın, nelerle karşılaşabileceğini yaşayarak bilen birisiyim. Sizin yanınızda daha fazla durmak istiyorum. Cumhurbaşkanlığımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu ülkeyi çok daha ileriye taşıyabileceğimizi biliyorum. Sorunları nasıl çözeceğimize odaklanalım. Bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MALATYA

