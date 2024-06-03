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Malatya'da Veteriner Hekimden Kurbanlık Seçimi İle İlgili Öneriler

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Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Malatya'da Veteriner Hekim Erkan Doğan, sağlıklı kurbanlık seçimi hakkında bilgi verdi. Uzmanlar, vatandaşları dini ve sağlık açısından uygun kurbanlık hayvan seçimi konusunda uyarıyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Malatya'da Veteriner Hekim Erkan Doğan, sağlıklı kurbanlık seçimi hakkında bilgi verdi.

Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşların dini vecibelerini yerine getirmek için kurbanlık hayvan arayışı da artıyor. Alınacak kurbanlık hayvanın dini ve sağlık açısından bazı şartları sağlaması gerektiği bilinirken uzmanlar yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde nelere dikkat edilmesi gerekliliği konusunda uyarılarda bulundu.

Uzmanından kurbanlık seçimi önerileri

Vatandaşların bazı gözlemlerle hayvan seçimlerini kolaylaştırabileceklerini ifade eden Veteriner Hekim Mehmet Erkan Doğan, basit gözlemler yapılarak seçimlerin kolaylaştırabileceğini söyledi. Vatandaşların kurbanlık alırken veteriner hekimlerden de destek alabileceğini ifade eden Doğan, "Genel olarak bir hayvanın kurban olabilmesi için dini ve etik açıdan sağlıklı olması gerekir. Bilindiği üzere koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanlarda kurban yaşı 1, büyükbaş hayvanlarda ise 2 olmalıdır. Kurban seçilecek hayvan ayakta görülmelidir. Yürütülerek gözlemlenmelidir. Bir topallığının olmaması gerekir. Hayvanın bakışları canlı olmalı, ishal burun akıntısı gibi durumlar gözlemlenmemelidir. Hayvana karşıdan bakıldığında bir albenisi olmalıdır. Durgun, genel durumu zayıf, kilo vermiş, geviş getirmeyen ve bir albenisi olmayan hayvanlar kurban olarak seçilmemelidir" dedi.

"Tarım Cebimde uygulaması ile kurbanlığın küpe kontrolü yapılabilir"

Yine vatandaşların bu süreçte 'Tarım Cebimde' uygulaması ile alacağı kurbanlığın küpe kontrolünü de yapabileceğini ifade eden Doğan, "Kurban olarak düşünülen hayvanın kulağında resmi küpenin olması önemlidir. Tarım ve Orman Bakanlığının bir uygulaması olan 'Tarım Cebimde' uygulamasını indirerek küpe numarası sorgulaması ile kurbanlık olarak almayı düşündükleri hayvan hakkında birtakım sorgulamalar yapabilirler" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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