Malatya'da Türkiye Kültür Yolu Festivali Başlıyor

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - İlk kez Malatya'da gerçekleştirilecek olan Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 4-12 Ekim tarihleri arasında 42 farklı noktada yaklaşık 350 etkinlik yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen festivalin 16'ncı durağı Malatya olacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin kentin tarihi ve kültürel dokusunu sanatsal bir bakış açısıyla buluşturduğunu belirterek, "Malatya, 4-12 Ekim arasında adeta bambaşka bir atmosfere bürünecek" dedi.

Sergiler ve kültürel miras

Festival kapsamında şehrin dört bir yanında açılacak sergiler, Malatya'yı yaşayan bir sanat galerisine dönüştürecek. Festivalde, Alper Tüydeş'in "Kuş Dünyası", Hikmet Barutçugil ve sanatçıların eserlerinin yer aldığı "Zuhurat", "Adil-i Mutlak" hat sergisi, Yusuf Bayyiğit'in "Damascus Çeliği" çalışmaları öne çıkıyor. Arslantepe Höyüğü ışığında hazırlanan eserler ve çeşitli karma sergiler de ziyaretçilere sunulacak.

Ünlü isimler sahne alacak

100. Yıl Kent Parkı'nda kurulacak ana sahnede Ebru Yaşar, Sinan Akçıl, Altay, Resul Dindar, Sagopa Kajmer, Haluk Levent, Aydilge, Murat Boz ve Alişan konser verecek. Kongre ve Kültür Merkezi'nde İncesaz, Resul Aydemir, Elif Avcı, Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin "Anadolu'nun renkleri" ve "Operadaki Türk karakterler" performansları sahnelenecek. Malatyalı Fahri Kayahan'a ithafen "Sarı kurdelam sarı" konseri de programda yer aldı.

Tiyatro, söyleşi ve atölyeler

Ankara Devlet Tiyatrosu "Öteki", Bursa Devlet Tiyatrosu "Hayaletlerle Dans" oyunları ile sahne alacak. Ayrıca "Filistin Hakkında Konuşmalıyız" tek kişilik performansı sahnelenecek. Tufan Gündüz ve Nihat Hatipoğlu gibi isimlerin katılacağı söyleşiler, Arslantepe Höyüğü üzerine konferanslar, seramikten halı dokumaya kadar çeşitli atölyeler festival programında bulunuyor.

Çocuk köyü ve sokak etkinlikleri

Festivalin dikkat çeken bölümlerinden biri de "Çocuk Köyü" olacak. Malatya 100. Yıl Kent Parkı'nda kurulacak köyde atölye çalışmaları, panayır çadırları, tematik oyun alanları, tiyatro ve sahne gösterileri minikleri bekleyecek. Çocuklar, müzik, drama, dans, bale ve resim eğitimleri alabilecek; "Rapunzel" operası ve "Sihirli Ayna" gibi oyunlarla sahne sanatlarının keyfini yaşayacak. Geleneksel el sanatlarına yönelik "seramik" ve "halı dokuma" atölyeleri de çocuklara kültürel mirasla tanışma fırsatı sunacak.

Lezzet noktaları

Festival süresince Malatya'nın yöresel mutfağı da ön plana çıkacak. Ünlü şefler, belirlenen 10 "Lezzet noktası" restoranında kente özgü yemekleri hazırlayacak. Coğrafi işaretli ürünler ve unutulmaya yüz tutmuş lezzetler festival ziyaretçilerine sunulacak.

Malatya, dokuz gün boyunca konserler, tiyatrolar, sergiler, atölyeler ve yöresel lezzetlerle kültür-sanat dolu günler yaşayacak.