Malatya'da Tren Kazasında İki Kişi Mucize Eseri Kurtuldu

Güncelleme:
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hemzemin geçitte bir otomobile tren lokomotifinin çarpması sonucu gerçekleşen kazada, araçta bulunan iki kişi yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(MALATYA) – Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir otomobile tren lokomotifinin çarpması sonucu meydana gelen kazada, araçta bulunan iki kişi mucize eseri yara almadan kurtuldu.

Kaza, Doğanşehir ilçesi Doğu Mahallesi mevkiindeki hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 44 ABR 729 plakalı otomobil, geçitten geçmeye çalıştığı sırada Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait tren lokomotifinin çarpması sonucu sürüklendi.

Araçta bulunan sürücü, Çavuşoğlu Mahalle Muhtarı Cuma Akbıyık ile kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle demiryolu ulaşımında kısa süreli aksama yaşanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
