Malatya'da Tren Kazası: 67 Yaşındaki Adam Yaralandı

(MALATYA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi Babuktu mevkisinde meydana gelen tren kazasında raylara düşen 67 yaşındaki Ömer Narinç yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Elazığ istikametine giden yük treninin geçişi sırasında yaşandı. İddiaya göre Ömer Narinç, tren yaklaşırken dengesini kaybederek rayların üzerine düştü. Görgü tanıklarının ifadesine göre trenin altında kalan yaşlı adam, çevredeki vatandaşların da yardımıyla vagonun alt kısmından yaralı olarak çıkarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Narinç, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tren makinisti ise polise verdiği ilk ifadede, normal seyir halindeyken yaşlı adamın birden rayların üzerine düştüğünü söyledi. Yaralanan Narinç'in bölgede ikamet ettiği öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.