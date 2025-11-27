Haberler

Malatya'da Torbacılara Operasyon: 13 Bin 665 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da düzenlenen operasyon kapsamında 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarından 13 bin 665 sentetik ecza hap ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilmiş, 6 şüpheli gözaltına alınmıştır.

(MALATYA)- Malatya'da "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 bin 665 sentetik ecza hap ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen fiziki takipli çalışma kapsamında operasyon düzenledi.

Edinilen bilgilere göre, 2 ikamet ve 2 araçta ile 6 şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda: 13 bin 665 adet sentetik ecza hap, 767 adet ecstasy hap, 41,41 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Ekiplerce yürütülen operasyon kapsamında yakalanan 6 şüpheli, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA / Yerel
AK Partili Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Öcalan, DEM'e 'Beni anlamıyorlar' diyerek kızmış

İmralı'daki görüşmeden yeni iddia! Öcalan, DEM'e bir konuda kızgınmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i sürprize izin vermedi

Avrupa'da tarih yazıyor
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
Kendini Batman sanan kocasına boşanma davası açtı

Eşine sadece 1 ay dayanabildi, boşanma davası açtı! Nedeni çok ilginç
Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor

Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i sürprize izin vermedi

Avrupa'da tarih yazıyor
Trabzonspor'dan sponsor olmak isteyen Coca Cola'ya tokat gibi yanıt

Dünyaca ünlü firmanın sponsorluk teklifine tokat gibi yanıt
Fenerbahçe, Ferencvaros'u elinden kaçırdı

Ferencvaros ucuz kurtuldu! Kadıköy'de üzülen Fenerbahçe
Yiğit Efe Demir performansıyla göz doldurdu! Atılan yorumları görmeniz lazım

Herkes bu çocuğu konuşuyor! Atılan yorumları görmeniz lazım
Sıla ve İlker Kaleli'nin aşk dolu bakışları lansmana damga vurdu

Sıla'yı en özel gününde yalnız bırakmadı! Geceye damga vuran romantizm
Melis Sezen, cansız mankenle dans etti

Ünlü oyuncunun cansız mankenle romantik anları: Erkeğim...
Arda Güler Fenerbahçe maçı biter bitmez telefona sarıldı

Fenerbahçe maçı biter bitmez telefona sarıldı
Annesinin peşinden giderken kabusu yaşadı

Annesinin peşinden giderken kabusu yaşadı
'Emeklilik kalksın' diyen vatandaşı gerekçesi akla ziyan

"Emeklilik kalksın" diyen vatandaşı gerekçesi akla ziyan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.