Malatya'da Torbacılara Operasyon: 13 Bin 665 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

(MALATYA)- Malatya'da "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 bin 665 sentetik ecza hap ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen fiziki takipli çalışma kapsamında operasyon düzenledi.

Edinilen bilgilere göre, 2 ikamet ve 2 araçta ile 6 şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda: 13 bin 665 adet sentetik ecza hap, 767 adet ecstasy hap, 41,41 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Ekiplerce yürütülen operasyon kapsamında yakalanan 6 şüpheli, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda gözaltına alındı.