Malatya Battalgazi'de Silahlı Saldırı: 6 Yaralı

Güncelleme:
Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki bir iş yerinde düzenlenen silahlı saldırıda M.A.'nın husumet olduğu M.Y.'ye açtığı ateş sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, M.A. yakalandı ve soruşturma devam ediyor.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

( Malatya )- Malatya'nın Battalgazi İlçesi Cirikpınar Mahallesi'nde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.A. daha önce aralarında husumet olduğu belirtilen M.Y'ye ait Cirikpınar Mahallesi'ndeki iş yerine gelerek silahla ateş açtı. Saldırıdan kaçan M.Y. yakındaki başka bir iş yerine sığındı. M.A'nın bu iş yerine de ateş etmesi sonucu M.Y. ile olayla ilgisi bulunmayan 5 kişi daha yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu şüpheli M.A. yakalanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
