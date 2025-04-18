Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı için karar
Sağlık Bakanı Memişoğlu Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı

Sağlık Bakanı, Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı
ABD ordusu Suriye'den çekilmeye başladı

ABD ordusu Suriye'den çekilmeye başladı
Hamas, İsrailli esirlerin tamamını serbest bırakma şartını açıkladı

Hamas, İsrail'e tek bir şart sundu: Tüm esirleri bırakmaya hazırız

Malatya'da Seyir Halindeki Beton Mikseri Alev Aldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya-Elazığ karayolunda seyir halindeki bir beton mikseri yangın çıkardı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, olayda yaralanan olmadı.

Seyir halindeki beton mikseri alev aldı

MALATYA - Malatya'da seyir halindeyken alev alan beton mikseri itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, saat 20.00 sıralarında Malatya- Elazığ karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bölge Trafik Müdürlüğü mevkiinde seyir halinde olan G.Y. idaresindeki 44 FB 364 plakalı beton mikserinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.