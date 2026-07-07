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Malatya'da Otomobilde Metamfetamin Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı

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Malatya'da polis ekiplerince Kale Uygulama Noktası'nda durdurulan araçta 1 kilo 6 gram metamfetamin bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'da polis ekiplerince Kale Uygulama Noktası'nda durdurulan araçta yapılan aramada 1 kilo 6 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kale Uygulama Noktası'nda şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 1 kilo 6 gram metamfetamin ele geçirildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili emniyetteki işlemler sürüyor.

Kaynak: ANKA
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