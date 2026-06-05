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Malatya'da Otogarda Uyuşturucu Operasyonu: Ticari Takside 28 Bin 630 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

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Malatya'da polis ekiplerince MAŞTİ Otogarı'nda bir ticari takside düzenlenen operasyonda 28 bin 630 sentetik ecza hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Malatya'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda MAŞTİ Otogarı'nda bir ticari takside 28 bin 630 sentetik ecza hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, batı illerinden Malatya'ya uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şüphelilere yönelik yürütülen fiziki ve teknik takipli çalışma kapsamında MAŞTİ Otogarı'nda bir ticari takside yapılan aramada 28 bin 630 sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA
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