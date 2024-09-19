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Malatya'da İki Ayrı Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı

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Malatya'da iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Doğanşehir mevkiinde bir yakıt tankeri devrildi ve sürücüsü yaralandı. Yeşilyurt ilçesinde başka bir kazada ise 2 kişi yaralandı.

Malatya'da 2 ayrı kazada 3 kişi yaralandı

MALATYA - Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Malatya- Adıyaman karayolu üzeri Doğanşehir mevkiinde meydana gelen trafik kazasında sürücünün kontrolünden çıkan yakıt tankeri devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Yeşilyurt ilçesi Gözene Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen diğer bir kazada ise 2 kişi yaralandı.

Malatya'da İki Ayrı Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - Yerel

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