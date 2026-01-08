Haberler

Malatya'da Buzlanma Kazası: İşçi Servisi Alt Yola Devrildi, 6 Yaralı

Malatya'da Kuzey Kuşak Yolu'nda buzlanma nedeniyle devrilen işçi servisi otobüsünde 6 kişi hafif yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi.

(MALATYA) - Malatya'da Kuzey Kuşak Yolu'nun Melekbaba Mahallesi mevkisinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan işçi servisi karşı şeride geçerek kot farkı bulunan alt yola devrildi. Kazada 6 işçi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, buzlanma nedeniyle kaydığı değerlendirilen 44 AHH 982 plakalı, Y.O. yönetimindeki işçi servisi otobüsü kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Araç, yol ile alt yol arasında bulunan kot farkı nedeniyle alt yola düşerek ters şekilde durabildi.

Kaza sırasında serviste bulunan fabrika işçileri, kendi imkanlarıyla ön camı kırarak araçtan çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Serviste toplam 6 kişinin bulunduğu öğrenilirken, hafif yaralanan işçiler olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücü Y.O.'nun kazayı yara almadan atlattığı bildirildi.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, servis otobüsü yapılan incelemelerin ardından vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
