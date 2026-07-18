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AFAD: "Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi"

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AFAD, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de 5 büyüklüğünde ve 15.59 km derinliğinde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 15.59 kilometre olarak kaydedildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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