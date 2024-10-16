Üye Girişi
Haberler

Malatya'da 5.9 Büyüklüğünde Deprem Kayseri'de Hissedildi

Malatya'da 5.9 Büyüklüğünde Deprem Kayseri'de Hissedildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Kayseri'de de hissedilerek paniğe neden oldu. Vatandaşlar binaları boşaltarak cadde ve sokaklara çıktı.

Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğündeki deprem Kayseri'de de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.07 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Kayseri'de de hissedildi. Korku ve paniğe neden olan deprem sonrası vatandaşlar bulundukları binaları boşaltarak cadde ve sokaklara döküldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa kayseri Malatya Deprem Yerel Dünya

Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi

 3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

3 bölgemizi sallayan deprem! Vatandaşlar sokağa koştu

 5.9'luk deprem sonrası Naci Görür'den ilk açıklama

5.9'luk deprem sonrası Naci Görür'den ilk sözler
Depreme canlı yayında yayında yakalanan sunucuların panik anları

Depreme canlı yayında yakalandılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şenol Sönmez ve Hadise sevgili mi? Şenol Sönmez kimdir? Şenol Sönmez kaç yaşında, nereli? Kurban Bayramı 2025 tarihi! Kurban Bayramı ne zaman, hangi ay? 03 nerenin plakası? 03 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? BİM AKTÜEL KATALOĞU 18 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 18 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Altın yükselecek mi? 16 Ekim Canlı Altın Kuru! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? 02 nerenin plakası? 02 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Malatya depremi hakkında Naci Görür ne dedi? MALATYA'DA DEPREM! Malatya depreminde son durum ne? Okullar tatil mi edildi? Elazığ'da okullar tatil mi? 16 Ekim Çarşamba Elazığ'da okullar açık mı, kapalı mı? Malatya'da okullar tatil mi? Malatya'da kaç gün tatil edildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.