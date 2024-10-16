Malatya'da 5.9 Büyüklüğünde Deprem Kayseri'de Hissedildi

Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğündeki deprem Kayseri'de de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.07 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Kayseri'de de hissedildi. Korku ve paniğe neden olan deprem sonrası vatandaşlar bulundukları binaları boşaltarak cadde ve sokaklara döküldü. - KAYSERİ