Malatya Çamlıca Restoran'dan şehit ve gazi ailelerine anlamlı destek

Malatya'da hizmet veren Çamlıca Restoran, polis şehitleri ve gazilerin ailelerine yönelik anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdi.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Malatya Şube Başkanı Rıdvan Budak ile polis şehit ve gazi aileleri arasında imzalanan yardımlaşma protokolü kapsamında, yüzde 25 indirim uygulanacağı duyuruldu.

Restoran yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, protokolün sadece bir belge değil, aynı zamanda şehitlerin emanetlerine sahip çıkma iradesinin somut bir göstergesi olduğu belirtildi. Açıklamada, "Çamlıca Restoran ailesi olarak birlik, beraberlik ve dayanışmanın gücüne inanıyor, bu değerlere katkı sunmayı en önemli görevimiz olarak görüyoruz" denildi.

Toplumsal dayanışma adına önemli bir adım attıklarını belirten işletme yetkilileri, protokol çerçevesinde şehit ve gazi ailelerine her zaman destek olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Yapılan iş birliğiyle birlikte, polis şehit yakınları ve gazilerin aileleri Çamlıca Restoran'da yemek hizmetlerinden yüzde 25 indirimli faydalanabilecek. - MALATYA