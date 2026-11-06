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Makine arızasıyla Beykoz'da karaya oturan BYB OTHELLO gemisi havadan görüntülendi

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Makine arızasıyla Beykoz'da karaya oturan BYB OTHELLO gemisi havadan görüntülendi Haber Videosunu İzle
Makine arızasıyla Beykoz'da karaya oturan BYB OTHELLO gemisi havadan görüntülendi
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Kocaeli'den Ukrayna'ya seyrederken makine arızası yaşayan 97 metrelik BYB OTHELLO kuru yük gemisi, Beykoz Anadolu Feneri açıklarında karaya oturdu. Dün ağır hava şartlarında gemide mahsur kalan 13 personel Kıyı Emniyeti ekiplerince tahliye edilirken gemi gündüz dronla görüntülendi.

Beykoz Anadolu Feneri açıklarında makine arızası nedeniyle karaya oturan 97 metre uzunluğundaki "BYB OTHELLO" isimli kuru yük gemisi, gündüz saatlerinde dronla görüntülendi.

Kocaeli'den Ukrayna'ya seyir halindeyken makine arızası yaşayarak Beykoz Anadolu Feneri açıklarında karaya oturan "BYB OTHELLO" isimli kuru yük gemisi, dronla görüntülendi. Dün yaşanan olayda, ağır hava ve deniz şartları nedeniyle gemide mahsur kalan 13 personel, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından varagele sistemiyle güvenli şekilde karaya tahliye edilmişti. Karaya oturan geminin son durumu gündüz saatlerinde havadan kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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