Mahmudiye İlçe Müftülüğü personeli ve aileleri iftarda buluştu

Eskişehir'de Mahmudiye İlçe Müftülüğünde görev yapan ve emekli olan personel ile aile fertlerine yönelik iftar programı düzenlendi.

Samimi bir ortamda geçen programda buluşan personel ve aileleri, bolca sohbet etme imkanı buldu. Ezanın okunmasıyla birlikte İlçe Müftüsü Ahmet Kızmaz'ın duası akabinde iftar yapıldı. Yemek sonrası bir konuşma yapan Müftü Kızmaz, programda emeği geçen herkese teşekkür etti. Bu tür programların birlik ve beraberliğe katkı sağladığını söyleyen Kızmaz, nice programlarda birlikte olabilmeyi dilediğini ifade etti.

Programa; Mahmudiye Kaymakamı Yunus Tekçe, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Yaprak ve Emniyet Amiri Remzi Ünay da katılım gösterdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı