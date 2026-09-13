Mahallede toz hakim oldu

Adıyaman'ın İmamağa Mahallesi'nde alt yapı çalışmaları sonrası kalkan toz etkili oldu.

Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi eski mezarlık yakınlarında yapılan alt yapı çalışmaları sonrası yolun trafiğe açılmasıyla toz etkili oldu. Kalkan tozlardan dolayı hem vatandaşlar hem de çevredeki esnaflar duruma tepki gösterdi. Tozun oldukça etkili olduğunu dile getiren vatandaşlar, yetkililerden çözüm beklediklerini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı