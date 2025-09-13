Mahalle Muhtarı Teslim Yılmaz'dan İhtiyaç Sahiplerine Destek Projesi

Antalya'nın Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde mahalle muhtarı Teslim Yılmaz, ihtiyaç sahipleri için örnek bir proje hayata geçirdi. Yılmaz açtığı köşeyle hem öğrencilerin kırtasiye ve okul ihtiyaçlarını karşılıyor hem de ailelerin giyimden ev eşyasına kadar birçok ihtiyacına çözüm oluyor.

Muhtarlık binasında oluşturulan "İhtiyaç köşesi", hem öğrencilerin kırtasiye ve okul ihtiyaçlarını karşılıyor hem de ailelerin giyimden ev eşyasına kadar birçok ihtiyacına çözüm oluyor. Güzelyurt Mahallesi'nde mahalle muhtarı Teslim Yılmaz, oluşturduğu köşeye gelen ihtiyaç sahibi öğrenci ve velilerin isteği doğrultusunda malzeme desteği sağlıyor.

"Muhtar olmadan önce en büyük gayemdi"

Göreve yaklaşık bir buçuk yıl önce başlayan Muhtar Yılmaz, en büyük hedefinin ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak olduğunu belirterek şunları söyledi: "Muhtar olmadan önceki en büyük gayem, ihtiyaç sahiplerinin ellerinden tutabilmekti. Göreve başladığım günden bu yana elimden geldiği kadar onların yanında olmaya çalıştım. Okul dönemi gelince öğrencilerimize kırtasiye, forma, ayakkabı ve okul çantası gibi ihtiyaçlarını ulaştırmak için seferber olduk. Dostlarımızın, hayırseverlerin desteğiyle muhtarlığımız adeta bir kırtasiye dükkanına dönüştü. Çocukların gelip de 'muhtarım bir deftere ihtiyacım var' demesi ve benim karşılık verebilmem, tarif edilemez bir mutluluk."

Ancak ihtiyaç köşesinin sadece okul malzemeleriyle sınırlı olmadığını kaydeden Yılmaz, "Güzelyurt Muhtarlığımızda gelinlikten nişanlığa, kıyafetten ayakkabıya, ev eşyalarından tekerlekli sandalyeye kadar pek çok malzeme yer alıyor. Kullanılmayan ya da ihtiyaç fazlası eşyalar, ihtiyaç sahipleriyle buluşturuluyor" dedi.

"En çok huzur bulduğum hizmetlerden biri"

Muhtar Yılmaz, vatandaşların duyarlılığından da memnun olduğunu belirten Yılmaz, "Mahallemizde insanlar sadece almıyor, fazlasını da getirip bırakıyor. Kiminin fazla kıyafeti oluyor, kiminin kullanılmayan bir eşyası. Biz bunları ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyoruz. Bu iş gönül işi, resmi görev değil ama en çok huzur bulduğum hizmetlerden biri" diye konuştu.

Yılmaz, hayırseverlerin desteğiyle birçok engelli vatandaşa tekerlekli sandalye, yürüme aparatı ve ev eşyası ulaştırdıklarını da dile getirdi. Geçmişte yaşadığı unutulmaz hatıraları da paylaşan muhtar, "Bir kız çocuğunun bacağıma sarılarak 'Bizi et getirmiştin ya, tanıdın mı?' demesi benim için dönüm noktasıydı. O anlardan aldığım dua ve mutluluk, tüm yorgunluğumu unutturuyor" dedi.

Kurban bağışlarından gıda yardımlarına kadar her türlü desteğin köprü görevini üstlendiğini de belirten Yılmaz, "Bana güvenip emanetlerini teslim edenlere minnettarım. Hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturmak bana huzur veriyor. Her şey sonunda 'Allah razı olsun' cümlesiyle bitiyor, bu da en büyük ödül" ifadelerini kullandı. - ANTALYA