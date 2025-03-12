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MAGİNDER'den İftar Programı: Dayanışma ve Paylaşma vurgusu

MAGİNDER'den İftar Programı: Dayanışma ve Paylaşma vurgusu
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Malatya Girişimci İş Adamları Derneği (MAGİNDER), Ramazan ayı dolayısıyla İnönü Üniversitesi öğrencileri ve hasta yakınları ile bir araya geldi. Etkinlik, dayanışma ruhunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Malatya Girişimci İş Adamları Derneği (MAGİNDER), Ramazan ayı dolayısıyla İnönü Üniversitesi öğrencileri ve Turgut Özal Araştırma Hastanesi'ndeki hasta yakınlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak amacıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Etkinlik, hasta yakınları ve üniversite öğrencileri arasında dayanışma ve kaynaşma ortamı oluşturdu.

MAGİNDER Ar-Ge Başkanı Mesut Özdemir, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Malatya Girişimci İş Adamları Derneği (MAGİNDER) olarak, Ramazan'ın ruhunu birlikte yaşamak için buradayız. Öğrenci kardeşlerimiz ve hasta yakınlarımızla bir arada olmak bizim için çok kıymetli. Bu tür etkinlikler, toplumumuzun dayanışma ruhunu güçlendiriyor" ifadelerine yer verdi.

İftar programı öncesinde katılımcılara kumanya paketleri dağıtıldı. Mesut Özdemir, "Öğrenci arkadaşlarımıza kumanyalarını ulaştırdık. Bu, Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ruhunu yansıtmak adına önemli bir adımdır" dedi.

MAGİNDER'in sadece iş dünyasında değil, sosyal sorumluluk projelerinde de aktif bir şekilde yer aldığını belirten Mesut Özdemir, "MAGİNDER ailesi olarak, şehrimizin gelişimi için çalışmaya ve insanımıza dokunmaya devam edeceğiz. Desteğe ve yardıma ihtiyacı olan herkes için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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