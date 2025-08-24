Mağdur Aileler Bakırköy'de Adalet Nöbeti Tuttu

İstanbul Kadıköy'de öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, Ankara'da öldürülen Hakan Çakır, Küçükçekmece'de öldürülen Muhammet Mutluay'ın aileleri ile birlikte 20'den fazla mağdur aile, Bakırköy Meydanı'nda bir araya geldi. Aileler, "Mağdur aileleri olarak acımıza sessizlik değil, adalet istiyoruz" sloganıyla eylem yaptı.

Bakırköy Meydanı'nda saat 19.00'da 20'den fazla aile bir araya gelerek, "Adalet Nöbeti" düzenledi. Eyleme Kadıköy'de öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin, Ankara'da öldürülen 22 yaşındaki Hakan Çakır'ın ve Küçükçekmece'de halı sahaya giderken silahla ateş edilmesinin ardından hayatını kaybeden Muhammet Mutluay'ın aileleri de katıldı. Eylemde aileler, adalet çağrısında bulundu.

"Bizi üzen yasaların ağır olmaması"

Küçükçekmece'de halı saha maçından eve dönerken öldürülen Muhammet Mutluay'ın babası Tanju Mutluay, cezaların ağırlaştırılması gerektiğine vurgu yaparak, "Benim oğlum ofisten çıkıp halı sahaya giderken Küçükçekmece'de arkasından gelen araçtan ateş edilerek katledildi. 10 ay oldu, bir hafta sonra 10 ay olacak. 3 tane suçlu bir hafta içerisinde yakalandı. Bir tanesi de firariydi, o da iki hafta önce kırmızı bülten çıkartılarak yakalandı. Bizi üzen yasaların ağır olmaması" dedi.

"Benim dünyam yıkıldı"

10 aydır oğluna dokunamadığını ifade eden acılı anne Derya Mutluay ise, "10 aydır oğluma dokunamıyorum. Ben sürekli oğlumla konuşan birisiydim. Muhammet Mutluay fotoğrafçılık yapıyordu. Ben saat 19.30 gibi Muhammet ile görüştüm. 'Oğlum kaç gibi gelirsin' dedim. O da, 'anne halı saha maçımız var' dedi. Ben işten geldiğim için uyuyakalmıştım. Saat 00.00 gibi telefonum çaldı. Kapıma geldiler. Bir baktım yeğenim. Dediler ki Muhammet küçük bir kaza geçirdi. Onda bile panik oldum. Hastaneye az kala yeğenim 'Kurşun neresinden geçti' dediklerinde benim dünyam yıkıldı. Benim oğlum 3 gün yaşam savaşı verdi" diye konuştu.

"Herkesin içi yanıyor, bir bizim değil"

Ankara'da öldürülen 22 yaşındaki Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır da, "İçimiz yanıyor. Olayı anlatacak durumda değiliz şu anda. Adalet yerini bulsun istiyoruz. Bize tehditler de gelmeye devam ediyor. Çiğköfte dükkanımız var. Annesi ve kardeşi eve giderken tacizde bulunuyorlar. Küçük oğlum gidiyor, orada bir tartışma yaşanıyor. Onun peşine biz gidiyoruz. Ben çocukları ayırıp gönderiyorum. Oradan bir telefon ile tüm ailesiyle beraber yaklaşık 25 tane çocuk bıçaklarla, sallamalarla geliyorlar. Annesi ve babası, bir de çocuklar. Ondan sonra hepimizi orada katlediyorlar. Oğlum bıçağa sarılıyor. Arkasından küçük oğlu vuracakken ben araya giriyorum, ben yiyorum. Öyle kötü bir gündü. Buraya da ailelere destek olmak için geldim. Burada herkesin içi yanıyor, bir bizim değil. Bizim buraya tek gelme sebebimiz, başka ailelerin içi yanmasın. Ben oğlumun yasını tutamadım daha ama koşturuyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL