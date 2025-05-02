Mağaracık Mahallesi'nde TOKİ Arazisi Gerginliği: Jandarma Mahalleliyi Çıkardı

Haber: Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY) - Hatay'ın Samandağ ilçesi Mağaracık mahallesinde toplu konut yapılma gerekçesiyle kamulaştırılan arazilere giren jandarma, arazilerinden çıkmak istemeyen mahalleliyi ters kelepçe takarak çıkardı. Mağaracıkların Avukatı Cuma Irmak, "Vali ve Baro Başkanı özel bir görüşme yaptı. Mağaracık'taki projelerle ilgili bir 'yenileme revize söz konusu olduğu' söylendi. Dün paylaşılan bu haberin arkasından bu sabah bu şekilde tapulu arazilere girildi" diye konuştu.

Samandağ ilçesi Mağaracık mahallesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) için bahçe ve tarım arazileri kamulaştırılmıştı. Bir süredir arazi sahiplerinin eylemleri devam ediyordu. Bu sabah saatlerinde kamulaştırılan arazilere kolluk kuvvetleri girdi. Arazilerini korumak isteyen Mağaracıklılar, ters kelepçe takılarak jandarma tarafından araziden çıkarıldı. Daha sonra ifadeleri alınmak üzere karakola götürülen Mağaracık mahallesinden Naim Soy ve Nazım Soy'un gözaltına alındığı öğrenildi.

"Dereye toprak döküyorlar, Karadeniz'deki facialar gibi olacak"

Olaylar sonrası bölgeye gelen Mağaracıklıların Avukatı Cuma Irmak, burada bir açıklama yaptı. Sabah saatlerinde tapulu arazilere girildiğini belirten Irmak, şunları söyledi:

"Çalışmalar son hız devam etmektedir. Sözde tapulu arazilere girilmeyecekti, mahkemenin esasa ilişkin kararı beklenecekti. Ancak kolluk görevlileri ellerindeki ara karara istinaden 'mahkeme bitti, istinaf yolu kapalıdır' diye vatandaşa yanlış beyan vererek, buraya girdi. Gasp işlemi devam etmektedir. Bir yol açacağız dediler. Mağaracık'ın en büyük deresinin üstü toprakla kapatılarak yol açıldığını görüyoruz. Çalışmanın yapıldığı yere dikkat çekmek istiyorum. Burası Mağaracık'ın en büyük deresidir. Buraya binlerce kamyon toprak dökülüyor. Alt tarafta da yaklaşık 25 gün önce dere kapatılarak oraya da toprak dökülerek yol yapıldı. Bunun yapılmasının tek bir sebebi var rant başka bir şey değil. İhaleye alan firmalar yolu uzatmak yerine şu gördüğünüz dereyi kapatarak Karadeniz'de gördüğümüz facia olaylarını burada yaşanmasına sebep olma ihtimali göz ardı edilip, 3-5 kuruş kar etme amacındalar."

"Samandağ halkının hemfikir olacağı bir proje üretin"

42 mahallenin tüm etaplarının deniz manzaralı Samandağ'ın en güzel topraklarına yapıldığını belirten Irmak, "Burada bir işgal söz konusu. Buradan tekrar sesleniyoruz bu topraklardan elinizi çekin. 42 mahallenin ihtiyacı olan bilimsel verilere dayalı Samandağ halkının hemfikir olacağı bir proje üretin. Sıfırdan proje üretemeyiz geç kaldık diyemezler geç kalmanın sebepleri kendileridir. 1 ve 2'nci etap Hazine adına kayıtlı arazilere yapıldı. Aradan 2 yıl geçti 424 adet konut hala bitmedi bu gecikmenin sebebi bizler değiliz. Bunu platformlarda sosyal medya hesaplarında

Geçen hafta Hatay Bora Başkanı Hatay Tut ve Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile özel bir görüşme yapıldığının altını çizen Cuma Irmak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vali ve Baro Başkanı özel bir görüşme yaptı. Dün de sosyal medyadan bu görüşmenin içeriği paylaşıldı. İçeriğine baktığımızda Mağaracık'taki projelerle ilgili bir yenileme revize söz konusu olduğu söylendi. Bunu yapmadan önce Hatay Barosu, Hatay Valiliği Özel Kalemi'ne paylaşımı gönderip onay almıştı, o şekilde paylaşmıştı. Yani onaylanmış bir basın açıklaması. Hatay Valiliği'nden bir açıklama bekliyoruz. Sabah Özel Kaleme ulaşmaya çalıştık. Dün paylaşılan bu haberin arkasından bu sabah bu şekilde tapulu arazilere girildi. Durdurma talebimiz oldu ancak maalesef bu talebimize henüz bir cevap gelmedi. Bizim buradan talebimiz açık ve nettir. Biz diyoruz ki; bir bütün olarak Samandağ halkının kabul edeceği bir proje istiyoruz, şirketlerin yararına olacak olan her şeye hayır demeye devam edeceğiz."