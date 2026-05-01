Maden İşçileri 1 Mayıs'ta Edirne'den Haykırdı: İthal Kömür Lobisi Durdurulsun

Osman BEKAR

(EDİRNE) - Soma'dan Edirne'ye gelen maden işçileri ithal kömür politikalarının yerli üretimi ve istihdamı tehdit ettiğini vurgularken, 1 Mayıs kutlamalarına katılan maden işçileri ve sendika temsilcileri, sektördeki ihmallere isyan ederek milli enerji kaynaklarına sahip çıkılması çağrısında bulundu. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay asgari ücretin yetersizliğine ve toplumsal şiddete dikkat çekti.

Türk-İş Konfederasyonu'nun 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için adres olarak seçtiği Edirne, Soma'dan gelen maden işçilerinin hak arayışına sahne oldu. Yerin binlerce metre altından gelen işçiler, sektörde yaşanan darboğazı ve ithal kömürün yerli üretime vurduğu darbeyi isim isim söz alarak dile getirdi.

Maden işçileri: İthal kömür lobisi bizi bitiriyor

Meydanda söz alan madenciler, üretim yapmalarına rağmen kömür satamadıklarını ve devletin madenleri ihmal ettiğini savundu.

Maden İşçisi Emin Kara, "Madenler için çok meşakkatli bir dönemden geçiyoruz. Devletimiz madenleri ihmal etmiş durumda, sahip çıkılmıyor. Biz kömür üretiyoruz ama satamıyoruz. Yıllardır ithal kömürle ve Soma'daki termik santralin yaşadığı sorunlarla mücadele ediyoruz. İşletmeler paramızı alamıyor, zararı biz işçiler çekiyoruz. Sesimize kulak verin." dedi.

Maden İşçisi Adem İriç ise "İthal kömür bahanesiyle kömürümüzü satamıyoruz. Soma'nın nüfusu 127 binlerden 100 binlere düştü. Kendi enerji kaynaklarımız varken dışa bağımlı kalmak kime hizmet ediyor? Soma'da kimse kalmak istemiyor, bu duruma Cumhurbaşkanımızın dikkatini çekmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sendika temsilcilerinden milli enerji vurgusu

Maden İş Sendikası yöneticileri de işçilerin 1 Mayıs'a buruk girdiğini belirterek çözüm çağrısında bulundu.

Maden İş Şube Mali Sekreteri Turgay Aydoğdu, "İşçimiz emeğinin karşılığını alamıyor. Yerli ve milliden bahsediliyor ama yerin binlerce metre altından çıkardığımız kömür karşılığını bulmuyor. Ailemizle vedalaşıp yerin altına giriyoruz; milli enerjiye katkı sağlamak istiyoruz ama ithal kömür lobisi yerli kömürün önüne set çekiyor. Bu durum acilen durdurulmalı." dedi.

Ege Bölgesi 1 Nolu Şube Başkanı Rıza Sal da "1 Mayıs bizim için çoluğumuzun çocuğunun ekmeği demektir. Siyasi ve bürokratik yanlışlar nedeniyle Soma'daki hatalar bizi işsizlik ve açlıkla baş başa bıraktı. Bu sorunların en kısa sürede çözüleceğini umut ediyor, dünya üzerindeki tüm emekçilerin bayramını kutluyorum." şeklinde konuştu.

Soma Şube Başkanı Ali Uzun, "1 Mayıs birlik ve dayanışma günüdür. Bugün Edirne'de tüm emekçilerin ve emeklilerin bayramını kutluyoruz. Bugün çalanların değil, çalışanların bayramıdır." dedi.

Ergün Atalay: 28 bin lira ile bir hafta geçinemezsiniz

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Edirne'deki kürsüden hem ekonomi yönetimine hem de işverenlere sert mesajlar gönderdi. Asgari ücretin yoksulluk sınırının çok altında kaldığını belirten Atalay, "Asgari ücret 28 bin lira, yoksulluk sınırı ise 34 bin lira. Aradaki 6 bin liralık farkla geçinmek imkansız. Bu parayı işçiye layık görenler, kendi aileleriyle bir hafta geçinmeyi denesinler bakalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA