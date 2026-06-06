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M7 Metro Hattı'nda arıza: Vatandaşlar tünelde yürüdü

M7 Metro Hattı'nda arıza: Vatandaşlar tünelde yürüdü
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M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda saat 14.00 sıralarında meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler aksadı, bazı yolcular tünel içinde yürüyerek Nurtepe istasyonuna ulaştı. Metro İstanbul, arıza nedeniyle seferlerin Veysel Karani istasyonundan aktarmalı yapıldığını duyurdu.

M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle bazı yolcular metrodan inerek tünel içerisinde yürümek zorunda kaldı.

M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler gecikmeli yapılırken, duran metrodan inen bazı yolcular, Nurtepe istasyonuna varmak için tünel içerisinde yürümek zorunda kaldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan, metroda bulunan bazı yolcuların tahliye edildiği de öğrenildi.

Metro İstanbul'dan açıklama

Yaşanan arızaya ilişkin Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Veysel Karani istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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