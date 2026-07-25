LÖSEV’den 24 Temmuz’a özel etkinlik: Soruları çocuklar sordu, gazeteciler yanıtladı

(İZMİR) - LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'na özel anlamlı bir etkinlik düzenlendi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nde gerçekleşen buluşmada soruları lösemili çocuklar sordu, LÖSEV Basın Gönüllüleri yanıtladı.

LÖSEV, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı bu yıl farklı bir etkinlikle kutladı. Gazeteciler, çocukların karşısında soruları yanıtlayan konuklar olarak yer aldı. LÖSEV'li çocuklar, ANKA Haber Ajansı Ege Bölge Temsilcisi Gizem Çetinkol, Ege Telgraf Gazetesi Dijital Platformu Haber Müdürü Memduh Güney, 9 Eylül Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cem Özer ve Yenigün Gazetesi Haber Müdürü Sıla Arabacıoğlu'na sorular yöneltti.

Hazırladıkları soruları röportaj sırasında basın gönüllülerine yönelten LÖSEV'in minik muhabirleri, gazetecilik mesleğine dair merak ettiklerini öğrenme fırsatı buldu. "Gazeteci olmak nasıl bir şey?", "Sizce doğru haberleri öğrenmek neden bu kadar önemli?", "Sizce herkes LÖSEV'i neden bilmeli?" gibi sorularla sohbeti yönlendiren çocuklar, gazetecilerin meslek hayatına dair ilham veren hikayelerini dinledi. Basın gönüllüleri ise gazetecilik mesleğinin yanı sıra LÖSEV ile tanışma hikâyelerini, gönüllülüğün hayatlarına kattığı değerleri ve lösemiyle mücadele eden çocukların sesini kamuoyuna duyurmanın önemini paylaştı.

Kaynak: ANKA