Lise Öğrencilerinden Acil Sağlık Çalışanlarına Ziyaret
Düzce'deki Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu ziyaret ederek sağlık çalışanlarına ikramlarda bulundu ve acil sağlık hizmetleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
DÜZCE(İHA) – Düzce'de lise öğrencileri ellerinde ikramlarla Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'ndaki görevlileri ziyaret ettiler.
Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Şıralık 12 Nolu Şaban Kılıç 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında acil sağlık hizmetleri hakkında bilgiler paylaşıldı. Ayrıca, öğrenciler nazik bir jestle, ikramlarla sağlık çalışanlarının gönlünü fethetti. Sağlık çalışanları "Kendilerine ilgileri, sıcak yaklaşımları ve ikramları için teşekkür ederiz" ifadelerinde bulundular. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel