Lise Öğrencilerinden Acil Sağlık Çalışanlarına Ziyaret

DÜZCE(İHA) – Düzce'de lise öğrencileri ellerinde ikramlarla Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'ndaki görevlileri ziyaret ettiler.

Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Şıralık 12 Nolu Şaban Kılıç 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında acil sağlık hizmetleri hakkında bilgiler paylaşıldı. Ayrıca, öğrenciler nazik bir jestle, ikramlarla sağlık çalışanlarının gönlünü fethetti. Sağlık çalışanları "Kendilerine ilgileri, sıcak yaklaşımları ve ikramları için teşekkür ederiz" ifadelerinde bulundular. - DÜZCE