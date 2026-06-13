Eskişehir'de bir öğrenci LGS'ye son anda yetişti

Eskişehir'de bir kız öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına kapılar kapandıktan hemen sonra yetişti.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS sınavı bugün gerçekleştiriliyor. İki oturum halinde yapılacak olan sınavın ilk oturumu saat 09.30'da başladı. Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi'nde bulunan Murat Atılgan Ortaokulu çevresinde sınav öncesi yoğunluk oluştu. Okul kapısına kadar çocukların eşlik eden aileler, öğrencilerin heyecanına ortak oldu. İlk oturum için saat 09.20'de kapılar kapatılırken, bir kız öğrenci sınava son anda koşarak yetişti. Büyük bir telaş yaşayan öğrenci, görevliler tarafından sınav salonuna alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı