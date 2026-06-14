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Sınava gireceği okulu karıştıran öğrenciyi motosikletli polisler yetiştirdi

Sınava gireceği okulu karıştıran öğrenciyi motosikletli polisler yetiştirdi
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Kayseri'de LGS sınavına gireceği okulu karıştıran 8. sınıf öğrencisi, polis motosikletli ekibi sayesinde 14 kilometrelik mesafeyi 12 dakikada aşarak sınava 3 dakika kala yetişti.

Kayseri'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına gireceği okulu karıştıran öğrencinin yardımına polis ekipleri koştu. Trafiğin yoğun olduğu saatte ekipler, öğrenciyi sınava son anda yetiştirdi.

Edinilen bilgiye göre, LGS sınavına girecek olan 8. sınıf öğrencisi sınava kendi okulunda gireceğini zannederek, okula gitti. Burada sınava gireceği okulun başka bir yerde ve 14 kilometre uzaklıkta olduğunu öğrenen yetkililerin ihbarı üzerine bölgeye Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli ekipler sevk edildi. Okula kısa sürede intikal eden ekipler, öğrenciyi motosikletle 12 dakika gibi kısa bir sürede sınava gireceği okula götürdü.

Ekiplerin özverili çalışmalarıyla öğrenci girişlerin kapanmasına 3 dakika kala okula giriş yaparak, sınava yetişti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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