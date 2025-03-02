Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Zorlu Holding CEO'su için karar verildi
Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı

Ramazan mesajından rahatsız olan Zorlu CEO'sunun ifadesi ortaya çıktı
AK Parti seçim için ilk kez net tarih verdi

AK Parti seçim için ilk kez net tarih verdi
Mansur Yavaş, ön seçime neden katılmadığını ilk kez açıkladı

Mansur Yavaş, ön seçime katılmamama nedenini açıkladı

Lamia Dayanç Anaokulu'ndan Topraksız Tarım STEM Projesi ile Yenilikçi Eğitim

Lamia Dayanç Anaokulu'ndan Topraksız Tarım STEM Projesi ile Yenilikçi Eğitim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Odunpazarı'nda bulunan Lamia Dayanç Anaokulu, Topraksız Tarım STEM projesini hayata geçirerek okul öncesi eğitimde bir ilke imza attı. Öğrenciler, Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik disiplinlerini birleştirerek topraksız tarım ünitesini tasarladı ve ilk hasatlarını gerçekleştirdi.

Eskişehir Odunpazarı ilçesinde eğitim veren Lamia Dayanç Anaokulu bir ilke imza atarak, Bilim Teknoloji Mühendislik ve Matematiği bir araya getiren Topraksız Tarım STEM projesini gerçekleştirdi.

Lamia Dayanç Anaokulu, 2023 yılı eTwinning Türkiye Özel Ödülleri STEM kategorisinde Türkiye birincisi olarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Şimdi ise Türkiye'de bir ilke daha öncülük etti. Okul öncesi seviyesinde Bilim Teknoloji Mühendislik ve Matematiği bir araya getiren Topraksız Tarım STEM projesini hayata geçirerek eğitime yenilikçi bir bakış açısı kazandırdı. Öğretmenleri rehberliğinde çalışmalara heyecan ve merakla katılan minik öğrenciler bilim ve teknolojiyi kullanarak doğa ile iç içe bir öğrenme deneyimi yaşadı. Bu yenilikçi projede öğrenciler okul içerisinde topraksız tarım ünitesini tasarlayarak ilk hasatlarını gerçekleştirdi.

Hasat gününe Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Sertsöz, şube müdürleri ve Odunpazarı Ar-Ge birimi de katılarak öğrencilerin başarısını yerinde gözlemledi. Heyecan ve merakla projeye katılan çocuklar, bilim ve doğayı buluşturan bu öğrenme deneyimiyle geleceğin yenilikçi nesilleri olma yolunda ilerledi. Türkiye'de okul öncesi eğitimde bir ilki gerçekleştiren Lamia Dayanç Anaokulu, öncü eğitim anlayışı ile başarılarına bir yenisini daha ekledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Mansur Yavaş, ön seçime katılmamama nedenini açıkladı
img

Emniyette soruldu: 'Kimse kalkamıyor' ifadesini neden kullandın?
img

İkinci "Cihantimur" vakasında kaza anı görüntüleri ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı anlatım! Kasımpaşa'dan 10 dakikada 2 gol

Cimbom'a büyük şok! Kasımpaşa'dan 10 dakika 2 gol
1'i penaltı, diğeri değil: Herkes bu pozisyonları tartışıyor

Herkes bu pozisyonları tartışıyor
İsrail'den katliam hamlesi! 400 bin asker orduya çağrıldı

Bu resmen katliam hamlesi! 400 bin asker geliyor
Cübbeli Ahmet kızının çakarlı lüks ciple görüntülenmesine ilişkin ilk kez konuştu

Kızı çakarlı lüks ciple görüntülenen Cübbeli Ahmet sessizliğini bozdu
Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket

Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket! Fark iyiden iyiye açılıyor
Gizemli hayırsever depremzedelerin 1 milyon 600 bin liralık market borcunu ödedi

Markete asılan pankartı gören vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.