Kuzular için güvenlik kamerası başında sabaha kadar doğum nöbeti

Bursa'da koyunların doğum yapmasıyla birlikte yetiştiriciler sabaha kadar doğum nöbeti tutuyor.

Kestel ilçesinde koyun çiftliği işleten Mustafa Aydın ve ailesi gebe koyunlarının doğum yapmaya başlamasıyla birlikte sabaha kadar nöbet tutmaya başladı. Kış ayları olması sebebiyle ağılda nöbet tutamayan işletmeci ağıla yerleştirdiği güvenlik kameralarından gebe koyunlarını sabaha kadar izliyor. Aileden her gün birinin doğum nöbeti tuttuğu çiftlikte 2 ay boyunca zorlu bir süreç devam ediyor. En fazla kuzu ölümlerinin doğum esnasında olması sebebiyle aile kuzu ölümlerini en aza indirmek için güvenlik kamerası başında 2 ay boyunca sabahın ilk ışıklarına kadar nöbet tutuyor. Sabah nöbeti ise ailenin diğer üyeleri devralıyor. Nöbetler son gebe koyun doğum yapana kadar devam ediyor.

Küçükbaş hayvancılığa gönül verdiğini ifade eden Mustafa Aydın, "Uzun yıllardır küçükbaş hayvan yetiştiriyorum. Yetiştirdiğim koyunların doğum zamanı geldi mi bizim için nöbetler başlıyor. En fazla kuzu ölümü doğumlarda gerçekleşiyor. Bizde bu ölümler olmasın diye sabah akşam nöbet tutuyoruz. Ağıla güvenlik kamerası yerleştirdik. Kameralardan akşamdan sabaha kadar sabahtan akşama kadar doğumlar bitene kadar nöbet tutuyoruz. Burada gaye kuzu ölümlerini en aza indirmek" dedi. - BURSA