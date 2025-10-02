Kuzey Kore Savunma Bakanı Rusya ile Stratejik İttifakı Vurguladı

Kuzey Kore Savunma Bakanı No Kwang-chol, Moskova'da Rus mevkidaşı Andrey Belousov ile bir araya gelerek, "Devlet Başkanı Vladimir Putin'in liderliğinde egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve çıkarlarını kararlılıkla savunan Rusya'nın mücadelesine verdiğimiz tam desteği sürdüreceğiz" açıklaması yaptı.

Kuzey Kore Savunma Bakanı No Kwang-chol, Moskova'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Rus mevkidaşı Andrey Belousov ile bir araya geldi. Rusya basınında yer alan haberlere göre; bakanlar 2. Dünya Savaşı sırasında Rus askerleriyle birlikte mücadele eden Kuzey Koreli gerilla savaşçılarının onuruna inşa edilen bir anıtın açılış törenine katıldı. No, burada yaptığı konuşmada ülkesinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker göndermesine atıfta bulunarak, "Devlet Başkanı Vladimir Putin'in liderliğinde egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve çıkarlarını kararlılıkla savunan Rusya'nın mücadelesine verdiğimiz tam desteği sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

" Kuzey Kore'nin asker desteği kapsamlı stratejik ittifakın teyidi"

Belousov ise açılan anıtın iki ülke arasındaki "sarsılmaz kardeşlik bağlarını" simgelediğini ve aynı zamanda Kuzey Kore'nin Rusya'ya gönderdiği askerlere bir saygı göstergesi olduğunu ifade etti. Belousov, "Kuzey Kore askerlerinin Kursk Bölgesi'nin Ukraynalı neo-Nazilerinden kurtarılmasına yönelik desteğinin Rusya ile Kuzey Kore arasındaki kapsamlı stratejik ittifakın bir teyidi olduğunu" vurguladı. - MOSKOVA