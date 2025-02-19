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Kuyucak'ta İthal Hayvanlara Şap Aşılaması ve Sağlık Kontrolü Yapıldı

Kuyucak'ta İthal Hayvanlara Şap Aşılaması ve Sağlık Kontrolü Yapıldı
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Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, ilçedeki ithal besilik hayvanlar üzerinde sağlık kontrolü yaparak şap aşılamaları gerçekleştirdi. Bu uygulama, hayvancılık sektöründeki sağlık önlemlerinin artırılması ve hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından ilçede bulunan ithal besilik hayvanlar üzerinde sağlık kontrolü yapıldı ve şap aşılamaları gerçekleştirildi.

Hayvancılık sektöründe sağlık önlemlerinin artırılması ve hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla Kuyucak'ta besilik hayvanlara sağlık kontrolleri ve şap aşılamaları uygulandı. Yapılan aşılamalarla, bölgedeki hayvanların şap hastalığına karşı korunması sağlanırken aynı zamanda ithal hayvanların sağlıklı bir şekilde besicilik sektörüne kazandırılması da amaçlanıyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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