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Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Sokak Hayvanlarına Kuduz Aşısı Uyguladı

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Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner ekipleri, ilçede kedi ve köpeklerde salgın hastalıkları önlemek amacıyla kuduz aşısı uygulaması gerçekleştirdi.

İlçenin hayvan sağlığı konusunda öncü çalışmalar yürüten Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, sokak hayvanlarının sağlığını korumak için aşılama programı başlattı. Program kapsamında kedi ve köpeklerde görülen kuduz gibi salgın hastalıkların önüne geçmek için sokaklarda yaşayan hayvanlar aşılandı. Aşılamaların toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığı ve hayvanların sağlıklı bir şekilde yaşamalarını sağladığının unutulmaması gerektiğini belirten Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince çalışmanın amacının hem insanların hem de hayvanların sağlığını korumak olduğunu belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kuyucak kedi Hayvan Hakları Çevre Yerel Sağlık Güncel Haberler

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