Kütüphanede satranç maratonu ödül töreniyle sona erdi

Sinop Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi tarafından 2026 KUYAP (Kütüphanelerde Yaz Programı) kapsamında düzenlenen satranç etkinliği, gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.

Yaz programı kapsamında düzenlenen satranç kursuna katılan çocuklar ve gençler, eğitim süresince satrançta temel kuralların yanı sıra stratejik düşünme, planlama, dikkat ve problem çözme becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Programın sonunda düzenlenen ödül töreninde kursiyerlere çeşitli hediyeler ve katılım belgeleri takdim edildi.

Sinop Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi yetkilileri, kursun ilk gününden itibaren büyük bir ilgiyle devam ettiğini belirterek, katılımcıların eğitim süreci boyunca önemli gelişim gösterdiğini ifade etti.

Açıklamada, "İlk dersten bugüne hamlelerini geliştiren, stratejik düşünme becerilerini geliştiren ve bu keyifli yolculukta bizimle olan tüm kursiyerlerimizi gönülden tebrik ediyoruz. Zeka, odaklanma ve sabrın buluştuğu bu eğitim sürecinde kütüphanemizde unutulmaz anlar yaşandı. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyor, satranç tahtasında kazanılan vizyonun hayatın her alanına yansımasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı