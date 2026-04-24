KUTSO Meclisi'nde 'tarım ve hayvancılık sunumu' öne çıktı
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkan Vekili Uğur Kırdar başkanlığında gerçekleştirildi.
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkan Vekili Uğur Kırdar başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda, KUTSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Tolga Eskioğlu Mart ayı mizanını sunarken, KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aslan Mart Ayı Faaliyet Raporunu meclis üyeleriyle paylaştı. Meclis Üyesi Recep Çağdaş, Hesapları İnceleme Komisyonu Raporu hakkında bilgi verirken, KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Semra Tozaraydın ise "Odamız Son 3 Aylık Basın ve Sosyal Medya Raporu"nu sundu.
Toplantının "İçimizden Bir Ses" gündem maddesi kapsamında Meclis Üyesi İbrahim Yavuz, " Tarım, Hayvancılık ve Toprak Reformu" konulu bir sunum gerçekleştirdi. KUTSO Genel Sekreteri Hüseyin Feyyaz Ebeoğlugil de oda adına katılım sağlanan toplantılar ve yapılan temsiller hakkında meclise bilgilendirme yaptı.
Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından oylamalar yapılarak ilgili kararlar alındı. KUTSO Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkan Vekili Uğur Kırdar'ın iyi dilekleriyle sona erdi. - KÜTAHYA