Şehit Teğmen Ahmet Tarım, Mekke'de Dualarla Anıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2012'de şehit olan Kütahyalı teğmen Ahmet Tarım, şehadetinin yıl dönümünde kutsal topraklarda dualarla anıldı.

Hac farizasını yerine getirmek üzere Kütahya 1. Kafilesi ile Mekke'de bulunan şehidin annesi Nevin Tarım, Diyanet İşleri Başkanlığı İrşat Ekibi tarafından düzenlenen mevlit programına katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okunurken, şehit Ahmet Tarım başta olmak üzere tüm şehitler rahmet ve minnetle yad edildi.

Şehit annesi Nevin Tarım, anlamlı program dolayısıyla emeği geçenlere teşekkür ederek duygu dolu anlar yaşadı.

Program, Yavuz Selim Karabayır tarafından tüm şehitler için yapılan dua ile sona erdi.

Kutsal topraklarda gerçekleştirilen programda, aziz şehitlerin milletin gönlündeki yerinin daima yaşayacağı vurgulanırken, Kütahyalı şehit Ahmet Tarım dualarla dualar edildi. - MEKKE'İ MÜKERREME

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
