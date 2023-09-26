Kütahyalılar, Mevlid Kandili nedeniyle camilere akın etti Kütahyalılar, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dünyaya teşrif ettiği gün olan Mevlid Kandili nedeniyle camilere akın etti.

Kütahyalılar, Mevlid Kandili nedeniyle camilere akın etti

KÜTAHYA - Kütahyalılar, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dünyaya teşrif ettiği gün olan Mevlid Kandili nedeniyle camilere akın etti.

Mevlid Kandili nedeniyle çocuklarıyla beraber camilere gelen vatandaşlar, kandilde cemaatle namaz kılmanın sevincini yaşadılar.

Kütahyalılar, Ulu Camii'nde düzenlenen kandil özel programına yoğun ilgi gösterirken, birçok camide de kandil sebebiyle Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.

Duaların ve ibadetlerin kabul edildiği mübarek gün olarak bilinen Mevlid Kandilinde vatandaşlar, okunan vaazları dinleyip, bol bol dua etti.

Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, Kütahya Ulu Camiinde düzenlenen programa yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Bazı camilerde, namaz çıkışı cemaate ikramlarda bulunuldu.