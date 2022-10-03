Kütahya yerel haberleri: Protestolara Kütahya'da yaşayan İran vatandaşları da destek verdi Yerel Haberler Edinilen Kütahya haberine göre İran'da Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesiyle başlayan protesto gösterilerine Kütahya'da yaşayan İran vatandaşları da destek verdi. İran'da Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesiyle başlayan protesto gösterilerine Kütahya'da yaşayan İran vatandaşları da destek verdi. Zafer Meydanı'nda bir araya gelen grup, hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin fotoğraflarını taşıdı, Türkçe ve Farsça sloganlar attı. Ardından yapılan basın açıklamasında İran rejimi kınandı. Mahsa Amini'nin katledildiğinin savunulduğu açıklamada, göstericilere destek verildi. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Mahsa Emini Kütahya İran Yerel Haberler

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