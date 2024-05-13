Kütahya Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'ndan Engelliler Haftası Sergisi

Kütahya Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim ve Uygulama Okulu, Engelliler Haftası ve Mezuniyet programı çerçevesinde "El emeği" adlı bir sergi düzenledi. Kütahya'da bir AVM'de açılan sergiye vatandaşların yoğun ilgisi vardı.

Sergi açılışında özel öğrenciler katılımcılara birbirinden güzel şarkı ve türküler seslendirdi.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve bazı şube müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte görev alan özel öğrencilerin ailelerindeki heyecan görülmeye değerdi. - KÜTAHYA