Üye Girişi
Haberler

Kütahya Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'ndan Engelliler Haftası Sergisi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim ve Uygulama Okulu, Engelliler Haftası ve Mezuniyet programı çerçevesinde 'El emeği' adlı bir sergi düzenledi. Kütahya'da bir AVM'de açılan sergiye vatandaşların yoğun ilgisi vardı. Sergi açılışında özel öğrenciler katılımcılara birbirinden güzel şarkı ve türküler seslendirdi. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve bazı şube müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Etkinlikte görev alan özel öğrencilerin ailelerindeki heyecan görülmeye değerdi.

Kütahya Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim ve Uygulama Okulu, Engelliler Haftası ve Mezuniyet programı çerçevesinde "El emeği" adlı bir sergi düzenledi. Kütahya'da bir AVM'de açılan sergiye vatandaşların yoğun ilgisi vardı.

Sergi açılışında özel öğrenciler katılımcılara birbirinden güzel şarkı ve türküler seslendirdi.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve bazı şube müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte görev alan özel öğrencilerin ailelerindeki heyecan görülmeye değerdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Engelliler Haftası Yavuz Sultan Selim Hasan Baş Kütahya Kültür Eğitim Yerel Güncel Haberler

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

 Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

 Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı

Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı

 Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title