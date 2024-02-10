Kütahya Valisi Musa Işın, yangın yaralısını ziyaret etti

Kütahya Valisi Musa Işın, eşi Tuba Işın ile birlikte Kütahya merkeze bağlı Gedikoğlu Çiftliği bölgesinde meydana gelen orman yangınına müdahale ederken yaralanan dozer operatörü Hasan Hüseyin Türker ve ailesini Zafertepe Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Geçmiş olsun dileklerini yineleyen Vali Işın, Hasan Hüseyin Türker ve ailesinin herhangi bir ihtiyacı olup olmadığını sordu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Türker, yakın ilgi ve desteklerinden dolayı Vali Işın'a teşekkür etti. - KÜTAHYA