Kütahya Valisi Altıntaş ilçesini ziyaret etti

Kütahya Valisi Musa Işın, Altıntaş ilçesini ziyaret ederek yürütülen hizmetler ve ilçenin ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Vali Işın, Altıntaş Kaymakamlığını ziyaretinde Kaymakam Muhammed Ali Çelik'ten asayiş ve güvenlik, eğitim, sağlık ve tarım gibi alanlarda yürütülen hizmetler ve ilçenin ihtiyaçları hakkında detaylı bilgi aldı. - KÜTAHYA