Üye Girişi
Haberler

Kütahya Ulu Cami'de Sabah Namazı Buluşması

Kütahya Ulu Cami'de Sabah Namazı Buluşması
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya İl Müftülüğü'nün düzenlediği sabah namazı buluşmasına Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen katıldı. Ulu Cami'de gerçekleştirilen etkinlikte namaz sonrası sohbet ve dua yapıldı, cemaate çorba ikram edildi.

Kütahya Ulu Cami'deki 'sabah namazı buluşması'na Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen de katıldı.

Kütahya İl Müftülüğü'nün organizasyonu ile 'sabah namazı buluşması' düzenlendi. Tarihi Ulu Cami'de yoğun bir katılımla sabah namazı kılındı, tesbihat yapıldı, sohbet ve toplu dua edildi.

Camide son olarak Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, Kur'an ve sünnetten hareket ederek insan ilişkileri, yaşam tarzları, hayat prensipleri ve sorumlulukları üzerine bir sohbet gerçekleştirdi.

İşliyen'in yaklaşık 20 dakika süren sohbeti ilgiyle takip edildi. Cami çıkışında cemaate Kütahya İl Müftülüğü tarafından çorba ikram edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Güncel Kültür Yerel Yaşam Cami

13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı

13 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili DEM Partili başkan gözaltında

 Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor

Köfteci Yusuf'un sahibi kayıp

 Türkiye Sudan'dan domuz eti mi ithal ediyor? Beklenen açıklama geldi

"Türkiye Sudan'dan domuz eti mi ithal ediyor?" sorusu yanıt buldu
Tartışma yaratacak karar! Kapıya kadar takip eden tacizciye ev hapsi

Kapıya kadar takip eden tacizciye verilen cezaya bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köfteci Yusuf kapatılacak mı? Marmara Üniversitesi'nde ne oldu? Marmara Üniversitesi önündeki eyleme neden müdahale edildi? Zeydan Karalar kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Zeydan Karalar kaç yaşında, nereli? Zeydan Karalar biyografisi! Talisca Beşiktaş'a mı geliyor? Talisca Beşiktaş'a gelecek mi? Cem Öğretir sağlık durumu nedir? Cem Öğretir'in burnu neden kanadı? Orhan Turan kimdir? Halk Tv konuğu Orhan Turan kaç yaşında, nereli? Orhan Turan biyografisi! Son dakika: Rojin Kabaiş bulundu mu? Rojin'e ait son görüntüler! Serhat Akın Türkiye'yi neden terk ediyor? MÜGE ANLI ATV CANLI İZLE! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? 10 Ekim Müge Anlı'da neler oldu? Kalpazan dizisi ne zaman başlıyor? Kalpazan dizisi oyuncuları kim, konusu ne? Sandık Kokusu son bölümde ne oldu? Sandık Kokusu 30. Bölüm özeti!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.