Kütahya Tavşanlı'da 4 Bin Yıllık Mühür Bulundu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erkan Fidan, başkanlığında yürütülen Kütahya Tavşanlı'daki höyük kazılarında bulunan 4 bin yıl öncesine ait silindir şeklinde mühürle ilgili değerlendirmeler bulundu.

Mührün gün yüzüne çıkarılarak inceleme altına alındığını anlatan Prof. Dr. Fidan, yapılan kazı çalışmasının önemine değinde. Prof. Dr. Erkan Fidan, "Orta Anadolu'nun büyük ticaret merkezleri Kültepe ve Acemhöyük'teki gibi seramik mühürlere Tavşanlı'daki kazıda da rastlanması, antik dönemde Doğu ile Batı arasında başka ticaret yollarının varlığını kanıtlayan bir keşif olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Tavşanlı Höyük'ün bulunduğu alanın antik dönemdeki ekonomik ağların bir parçası olduğunu, Batı Anadolu'nun ticaret yolları üzerinde stratejik bir konumda yer aldığını gösteriyor" dedi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde sürdürülen Kütahya Tavşanlı Höyük kazıları, geçtiğimiz yıl Türkiye'de Göbeklitepe'den sonra yılın arkeolojik keşfi seçilmişti.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Yapılan bu kazı sonrası 4 bin yıl öncesine ait eserin gün yüzüne çıkmasında emek gösteren Prof. Dr. Erkan Fidan ve ekibini tebrik ederim" dedi. - BİLECİK