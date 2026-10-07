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Kütahya Tavşanlı'da 18 yaşındaki genç kız, kasaplıkta maharetlerini sergiliyor

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Kütahya Tavşanlı'da 18 yaşındaki genç kız, kasaplıkta maharetlerini sergiliyor
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Kütahya Tavşanlı'da yaşayan 18 yaşındaki genç kız, Çıraklık Eğitim Merkezi Kasaplık Bölümü'nden mezun oldu. Karkas sökümü ve marinasyon gibi zor işlemleri tek başına yapan genç kız, sosyal medyada geniş kitleye ulaştı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Ela Pınar, Çıraklık Eğitim Merkezi Kasaplık Bölümü'nden mezun olarak mesleğe adım attı. Karkas et sökümünden özel marinasyonlara kadar tüm zorlu işlemleri ustalıkla gerçekleştiren genç usta, azmi ve becerisiyle takdir topluyor.

Tavşanlı ilçesi Kavuncular Sokak'ta faaliyet gösteren bir kasap dükkanında çalışan 18 yaşındaki Ela Pınar, mesleğe olan ilgisi ve yeteneğiyle görenleri şaşırtıyor. Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Kasaplık Bölümü'nü başarıyla tamamlayarak mezun olan genç usta, yaklaşık 4 senedir tutkuyla sürdürdüğü kasaplıkta maharetlerini sergiliyor. Komple bir karkas hayvanın kemik sökümünü tek başına yapan, kesim işlemlerini gerçekleştiren ve özel marinasyon yöntemleriyle etleri hazırlayan Pınar, sosyal medyada paylaşılan görüntüleriyle de kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı.

Genç ustanın başarısına dikkat çeken MESEM Meslek Dersleri Öğretmeni Ozan Özgür, öğrencisiyle gurur duyduklarını belirterek, Ela Pınar'ın kemik sökümünden marinasyona ve kesim işlemlerine kadar her aşamayı tek başına yapabildiğini ifade etti. Meslek eğitim merkezlerinin sunduğu imkanların önemine vurgu yapan Özgür, bu tür başarıların desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Ela Pınar'ın tezgah arkasındaki ustalığı ve özgüveni dükkana gelen müşterilerden de tam not alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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